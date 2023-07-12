بلدية اربد: البدء بإعادة تأهيل شارع بلاط الشهداء خلال أيام

الوكيل الاخباري - أعلنت بلدية اربد الكبرى، اليوم الأربعاء، أنها ستباشر خلال أيام قليلة أعمال إعادة تأهيل شارع بلاط الشهداء، المحاذي لمخيم اربد في منطقة النصر.



وقالت البلدية في بيان، بأن التأخر بأعمال صيانة الشارع وتعبيده، كان بسبب وجود عطاء لدى شركة مياه اليرموك بتنفيذ مشروع إنشاء خطوط للصرف الصحي في الشارع.



وأضافت، أنه نتيجة تأخر تنفيذ العطاء رغم إحالته ومنح المتعهد المكلف بتنفيذه إذن مباشرة، لم يعد بمقدور البلدية التغاضي عن وضع الشارع لفترة أطول، وإبقائه على حالته السيئة التي تسبب الأذى للمركبات والمشاة وأصبحت محط شكوى دائمة.



وأشارت إلى أن مشروع إنشاء خطوط الصرف الصحي ما زال قائماً، دون معرفة وقت المحدد له، أن أي أعمال حفر مستقبلية في الشارع لن تكون لمسافات طويلة جداً، وستنفذ ضمن شروط واضحة وحازمة لضمان إعادة الأوضاع في الشارع لما كانت عليه وإعادة تعبيده بالطرق المثلى والصحيحة.

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