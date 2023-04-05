الأربعاء 05-04-2023
الوكيل الاخباري

ترامب: الدولار ينهار وهذه هزيمة غير مسبوقة في 200 عام

مطار دبي الدولي أكثر المطارات الدولية ازدحاما

الأردن يدعو إلى اجتماع دولي طارئ جراء اقتحام المسجد الأقصى

بلدية اربد تستكمل إنشاء وتعبيد الجزء الجنوبي من شارع فوزي الملقي

الأوقاف: الاحتلال يسعى إلى جر المنطقة إلى حرب دينية

قطر تحذر من المساس بالوضع التاريخي والقانوني للأقصى والقدس

بعد ارتفاع أسعار الذهب محليا.. تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي

ماكرون يصل بكين في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام

نقابة المجوهرات تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب محليا

الصناعة والتجارة: ضبط 300 مخالفة منذ بداية رمضان

الأربعاء، 05-04-2023 12:49 م

بلدية اربد تستكمل إنشاء وتعبيد الجزء الجنوبي من شارع فوزي الملقي

fc21516da1da99146b356041ae50c8bb


الوكيل الإخباري- تواصل بلدية إربد الكبرى العمل على تحسين ورفع سوية البنية التحتية في جميع مناطق البلدية كما هو مخطط لها قبل صدور قرار استحداث بلدية جديدة في لواء بني عبيد الذي يتبع بلدية إربد الكبرى.

اضافة اعلان


وفي هذا السياق، أكد رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن البلدية ستستمر بتنفيذ جميع مشاريع البنية التحتية في مناطق البلدية المستحدثة وتنفيذ العطاءات المطروحة في مناطق بني عبيد باعتبار أن هذه المشاريع والخدمات يستفيد منها جميع أبناء المحافظة والمدينة سواء كانوا داخل حدود البلدية الأم أو يتبعون للبلدية المستحدثة، مشددا على أن البلدية لن تتهاون أو تقصر في توفير الخدمات الضرورية في منطق لواء بني عبيد كما هو الحال في لواء القصبة.


وأشار الكوفحي، إلى أن أعمال إعادة إنشاء وتأهيل شوارع بمواصفات فنية عالية تجري على قدم وساق كما هو الحال في منطقة أيدون، حيث وصلت إعادة فتح وتأهيل وتعبيد شارع فوزي الملقي خصوصا الجزء الجنوبي منه الذي يقع ضمن حدود البلدية المستحدثة، بات في مراحل الإنجاز الأخيرة إلى جانب الشوارع المحيطة به.


ولفت، إلى أن هذا الشارع الحيوي والذي يقع على امتداد الواجهة الشرقية لجامعة اليرموك ويشهد كثافة مرورية عالية تم الانتهاء من تعبيد الجزء الجنوبي منه بالخلطة الاستفلتية وبطول 600 متر بالاتجاهين وبثلاثة مسارب لكل اتجاه.


وقال، إنه تم إنشاء وتأهيل الأرصفة على جانبي الشارع وبناء جزيرة وسطية وإنشاء دوار عند تقاطع المستشفى التخصصي بهدف تسهيل انسيابية حركة المرور وتعزيز الإنارة بالشارع وزراعة وتجميل الجزيرة الوسطية وتزويده بالشواخص الإرشادية والمرورية اللازمة، مبينا أن كلفة إعادة إنشاء وتأهيل الجزء الجنوبي من الشارع تزيد عن ربع مليون دينار.


وأوضح الكوفحي، أن هناك عطاءات قيد التنفيذ تبلغ قيمتها حوالي 1.8 مليون دينار، تتصل بمعالجة وصيانة الشوارع في عدد من مناطق البلدية ومنها مناطق لواء بني عبيد.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Fs8Y73cWIAEtI1P

الاردنيون يعبرون عن غضبهم بإطلاق وسم "الاقصى يستغيث"

0cab7c66-clodes

صحة الزرقاء تغلق 4 محال حلويات وعصائر لمخالفتها الاشتراطات الصحية

337526339_6017713098350340_4667814700992535590_n

التعامل مع 1241 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

ةةة

الأردن يدعو إلى اجتماع دولي طارئ جراء اقتحام المسجد الأقصى

lUbSJ

الأوقاف: الاحتلال يسعى إلى جر المنطقة إلى حرب دينية

481238

الصناعة والتجارة: ضبط 300 مخالفة منذ بداية رمضان

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-03-26 at 2.53.09 PM

بلدية إربد تصرف بدل الطوارئ ومكافآت موظفيها الأسبوع الحالي

eaf0fa10-76c1-4457-9fa7-9ae685292ce5-800x533 (2)

بلدية إربد تمدد دوام دوائرها اليوم وغدا حتى الخامسة مساءً

488091_1_1676093552

بلدية إربد تنفذ إجراءات تخفيفية في إنجاز معاملات الاعتراض على مخالفات السير

5

تربية بني عبيد تحتفل بذكرى معركة الكرامة الخالدة

1678368888634

إنجاز مشروع خط ناقل للصرف الصحي في إربد

640727baa0518

بلدية إربد ستزيل شارعا معبدا داخل مقبرة بيت راس لتوفير المساحة