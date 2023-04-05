بلدية اربد تستكمل إنشاء وتعبيد الجزء الجنوبي من شارع فوزي الملقي

الوكيل الإخباري- تواصل بلدية إربد الكبرى العمل على تحسين ورفع سوية البنية التحتية في جميع مناطق البلدية كما هو مخطط لها قبل صدور قرار استحداث بلدية جديدة في لواء بني عبيد الذي يتبع بلدية إربد الكبرى.

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وفي هذا السياق، أكد رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن البلدية ستستمر بتنفيذ جميع مشاريع البنية التحتية في مناطق البلدية المستحدثة وتنفيذ العطاءات المطروحة في مناطق بني عبيد باعتبار أن هذه المشاريع والخدمات يستفيد منها جميع أبناء المحافظة والمدينة سواء كانوا داخل حدود البلدية الأم أو يتبعون للبلدية المستحدثة، مشددا على أن البلدية لن تتهاون أو تقصر في توفير الخدمات الضرورية في منطق لواء بني عبيد كما هو الحال في لواء القصبة.



وأشار الكوفحي، إلى أن أعمال إعادة إنشاء وتأهيل شوارع بمواصفات فنية عالية تجري على قدم وساق كما هو الحال في منطقة أيدون، حيث وصلت إعادة فتح وتأهيل وتعبيد شارع فوزي الملقي خصوصا الجزء الجنوبي منه الذي يقع ضمن حدود البلدية المستحدثة، بات في مراحل الإنجاز الأخيرة إلى جانب الشوارع المحيطة به.



ولفت، إلى أن هذا الشارع الحيوي والذي يقع على امتداد الواجهة الشرقية لجامعة اليرموك ويشهد كثافة مرورية عالية تم الانتهاء من تعبيد الجزء الجنوبي منه بالخلطة الاستفلتية وبطول 600 متر بالاتجاهين وبثلاثة مسارب لكل اتجاه.



وقال، إنه تم إنشاء وتأهيل الأرصفة على جانبي الشارع وبناء جزيرة وسطية وإنشاء دوار عند تقاطع المستشفى التخصصي بهدف تسهيل انسيابية حركة المرور وتعزيز الإنارة بالشارع وزراعة وتجميل الجزيرة الوسطية وتزويده بالشواخص الإرشادية والمرورية اللازمة، مبينا أن كلفة إعادة إنشاء وتأهيل الجزء الجنوبي من الشارع تزيد عن ربع مليون دينار.



وأوضح الكوفحي، أن هناك عطاءات قيد التنفيذ تبلغ قيمتها حوالي 1.8 مليون دينار، تتصل بمعالجة وصيانة الشوارع في عدد من مناطق البلدية ومنها مناطق لواء بني عبيد.