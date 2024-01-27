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السبت، 27-01-2024 12:34 ص

بلدية الجيزة تعلن حالة الطوارئ القصوى

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الوكيل الاخباري -بالتزامن مع الحالة الجوية التي تعيشها البلاد أعلنت بلدية الجيزة حالة الطوارئ القصوى في كافة المناطق التابعة لها. 

وقال رئيس بلدية الجيزة قدر حابس الفايز إن البلدية تضع كافة الامكانيات في خدمة المواطنين، مؤكدا أنها تستقبل الملاحظات والشكاوى من المواطنين على مدار الساعة. 

وشدد الفايز على ضرورة أخذ أقصى درجات الخيطة والحذر من قبل المواطنين وعدم الخروج إلا لحالات الضرورة والابتعاد عن أماكن تشكل السيول وتجمع المياه. 

وأضاف أن كوادر البلدية على أهبة الاستعداد لتقديم الخدمات لجميع المواطنين على الأرقام التالية: 
07 7104 4743 
07 8826 1357
0795466266

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