السبت 09-03-2024
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السبت، 09-03-2024 01:45 م

بلدية السلط تُحدد نقاط انطلاق ومسارات الباصات المجانية خلال شهر رمضان

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الوكيل الإخباري - أعلنت بلدية السلط الكبرى عن مسارات الباصات المجانية المخصصة لنقل المواطنين داخل مدينة السلط والتي قرر رئيس البلدية المهندس محمد الحياري توفيرها بشكل مجاني طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

وبينت البلدية أنه تم تقسيم المناطق ونقاط الانطلاق و حركة المسار لكل باص كالآتي :

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المنطقة الأولى : الإنطلاق من أمام مشروع ساحة عقبة بن نافع باتجاه - الميدان- أم عطية- الصوانية - المستشفى والعودة - وادي سوادا - وسط المدينة

المنطقة الثانية : الإنطلاق من أمام مشروع ساحة عقبة بن نافع - شارع المعارض - طلوع الإستخبارات سابقاً - داخل أحياء السلام والعودة من نفس المسار.
المنطقة الثالثة : الإنطلاق من أمام مشروع ساحة عقبة بن نافع - وادي الأكراد - العيزرية - الصافح - مصادر التعلم - إسكان المغاريب - شارع الثلاثين و العودة باتجاه وسط المدينة.

المنطقة الرابعة : الإنطلاق من أمام مشروع ساحة عقبة بن نافع- المنشية - مدرسة يافا - خلف جامعة البلقاء - والعودة المنشية - وسط المدينة
وستكون ساعات العمل من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 ليلاً

 




 

 


 

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