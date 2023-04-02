الأحد 02-04-2023
الوكيل الاخباري

بلدية المزار تفصل 18 خطاً كهربائياً معتديا على البلدية

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الأحد، 02-04-2023 11:23 م

بلدية المزار تفصل 18 خطاً كهربائياً معتديا على البلدية

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الوكيل الاخباري - قال رئيس بلدية المزار الجديدة محمد الشرمان إن الورشة الفنية التابعة لها قامت بفصل 18 خطاً كهربائياً في بلدة ديريوسف كانت تتزود بالكهرباء على حساب وحدات الإنارة التابعة للبلدية.

وأضاف الشرمان لوكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأحد، أن الخطوط المفصولة تعود لمنازل داخل حدود البلدة، داعيا المواطنين لتحمل مسؤولياتهم تجاه منازلهم في الالتزام بالأسس والتعليمات وعدم الاعتداء على المال العام حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

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