بلدية عجلون تواصل إزالة مخلفات ذبح الأضاحي



الوكيل الاخباري - تواصل الفرق والكوادر المختصة في بلدية عجلون الكبرى، العمل على إزالة مخلفات ذبح الأضاحي منعا لتشكل مكاره صحية تؤثر سلبا على البيئة.



وقال رئيس البلدية حمزة الزغول، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأحد، إن العمل مستمر على مدار الساعة لإزالة مخلفات الذبح في أماكن عرض وبيع الأضاحي التي حددتها البلدية دون أي معيقات، وفق برنامج منظم أعد مسبقا لهذه الغاية بهدف التسهيل على المواطنين والمحافظة على البيئة.

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