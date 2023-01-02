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الإثنين، 02-01-2023 09:24 ص

بلدية معان تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية السائدة

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الوكيل الاخباري- تفقدت بلدية معان الكبرى بالتعاون مع مجلس الخدمات المشتركة مجاري السيول والأودية والعبارات الصندوقية ومناهل تصريف مياه الأمطار في المدينة وإغلاق لبعض الشوراع الفرعية على مداخل المدينة.اضافة اعلان



وقالت بلدية معان في صفحتها الرسمية عبر منصة "فيسبوك" أن العملية التفقدية من ضمن خطة الطوارئ لفصل الشتاء بإشراف ومتابعة من قبل  رئيس البلدية الدكتور ياسين صلاح تحسباً لأي طارئ خلال فترة حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها المملكة في ضوء تهالك جزء من البنى التحتية في مدينة معان نظرا لمرور فترة زمنية طويلة على انشائها.


وتشهد مدينة معان خلال حالة عدم الاستقرار الجوي تساقط الأمطار على فترات مما يسبب تشكل السيول في مناطق مختلفة.

 




 

 


 

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