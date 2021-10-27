الأربعاء 27-10-2021
الوكيل الاخباري

انخفاض أسعار النفط عالميا

وفيات الاربعاء 27-10-2021

الصين تسجل 59 إصابة جديدة بكورونا

بلعاوي يحذر من فيروس يصيب الأطفال ويزيد احتمالية اصابتهم بكورونا

شركس لـ برنامج الوكيل : الأطفال معرضون للإصابة بمتحور دلتا

الإفراج عن صاحب أسبقيات بشرط التزامه بالصلاة في البلقاء

ضحايا كورونا حول العالم .. أكثر من 4.96 مليون وفاة ونحو 245 مليون إصابة

وفاة بتصادم مركبتين في القويرة

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

الصحة : سند أخضر لمن تلقى جرعتي اللقاح أو الجرعة الأولى ولم يتخلف عن موعد الجرعة الثانية

الأربعاء، 27-10-2021 09:36 ص

بلعاوي يحذر من فيروس يصيب الأطفال ويزيد احتمالية اصابتهم بكورونا

DF4D4773-1E13-4438-950E20C00DCAB762_source


الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية وعضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا الدكتور ضرار بلعاوي أن الفيروس المخلوي التنفسي RSV يسبب التهابات في الرئتين والمجرى التنفسي.

اضافة اعلان

 

وقال بلعاوي بتصريح خاص لـ "الوكيل الإخباري" إن الفيروس شائعٌ للغاية إلى حدِّ أن معظم الأطفال يكونون قد أُصِيبوا به قبل بلوغهم العامين. والرُضّع هم أشد الفئات تأثرًا بالفيروس المخلوي التنفسي.

وأضاف أن بالنسبة للبالغين والأطفال الأصحاء الأكبر سنًا، فإن أعراض الفيروس المخلوي التنفسي تكون خفيفة، وعادة تشبه أعراض الزكام.

وأشار بلعاوي إلى أنه تظهر علامات وأعراض عدوى الفيروس المخلوي التنفسي غالبًا بعد أربعة إلى ستة أيام من التعرض للفيروس حيث أن بالنسبة للبالغين والأطفال الأكبر سنا، فإن الفيروس المخلوي التنفسي يسبب عادة علامات وأعراضًا خفيفة تشبه الزكام. وقد تتضمن ما يلي: سيلان الأنف أو احتقانه، السعال الجاف، الحمى الخفيفة، التهاب الحلق، العُطاس، والصداع.

ونوه إلى أنه يتعافى معظم الأطفال والبالغين خلال أسبوع إلى أسبوعين، لكن قد تتكرر ظاهرة الأزيز لدى البعض، فبعض أطفال الخداج أو الأطفال المصابين بمشاكل قلبية أو رئوية مزمنة قد يصابون بعَدوى حادة أو مهددة للحياة تستدعي البقاء في المستشفى.

"قد تؤدي الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي إلى إضعاف المناعة وزيادة احتمال الإصابة بكوفيد-19 بالنسبة للأطفال والبالغين. وقد يحدث هذان النوعان من العدوى معًا، مما قد يؤدي إلى زيادة شدة مرض كوفيد-19" بحسب بلعاوي.

وأوضح انه لا يوجد لقاح للفيروس المخلوي التنفسي. لكن يمكن للسلوكيات الحياتية المتعلقة بالنظافة أن تساعد في منع انتشار العدوى، مثل: غسل اليدين بشكل متكرر. وتعليم الأطفال أهمية غسل اليدين. تجنُّب التعرُّض للمرض لأنه معدٍ. يجب تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس. ويجب الحد من مخالطة الطفل للأشخاص المصابين بالحُمّى أو الزكام.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
312828_65_1635265772

الإفراج عن صاحب أسبقيات بشرط التزامه بالصلاة في البلقاء

820211693011352734950

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

الملك 3

الملك يجري مباحثات مع المستشارة الألمانية اليوم الاربعاء

الوكيل لقاح

مراكز إعطاء لقاح كورونا الأربعاء 2021/10/27

طب

قبول جميع الطلبة المعيدين الحاصلين على معدل 98% فما فوق في تخصصي الطب وطب الأسنان

طب

إعلان النتائج النهائية لطلبة مرشحين للقبول بتخصصي دكتور الصيدلة والصيدلة

أخبار متعلقة
وزارة الصحة 2

16 ألف جرعة من لقاح كورونا أعطيت الأربعاء

كورونا 7

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

مقر-رئاسة-الوزراء-بمنطقة-الدوار-الرابع-في-عمان-أرشيفية

الصحة : نظام جديد للتطعيم ضد فيروس كورونا

وزارة الصحة

الأردن يقترب من نحو 7 ملايين جرعة لقاح

كورونا 2

الصحة : المطعمون قد يتعرضون للإصابة بكورونا

8202110192924127545363

توصية مرتقبة من لجنة الاوبئة نهاية الاسبوع