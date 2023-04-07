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الجمعة، 07-04-2023 10:44 م

بيان صادر عن حزب الائتلاف الوطني

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الوكيل الإخباري - أصدر حزب الائتلاف الوطني بيانا حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمسجد الأقصى المبارك.

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وتاليا نص البيان:

 

لا زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس دورها الهمجي في المسجد الأقصى المبارك وتمارس عمليات الاقتحام المتكررة وتعتدي على المصلين وعلى المعتكفين فيه وتعمل على تغيير الأمر الواقع من أجل الوصول الى التقسيم الزماني والمكاني.


إننا في حزب الائتلاف الوطني نستنكر هذه الإجراءات المخالفة لكل المواثيق الدولية والتي تمنع المحتل من العبث وتغيير الأمر الواقع في البلاد المحتلة. 
وإننا كأردنيين نعتبر أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية اعتداء على الأردن وعلى الوصاية الهاشمية ونطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع دولة العدوان حفاظاً على الأقصى الذي هو في وصاية الأردنيين. 


وندعو كافة الدول العربية والإسلامية لمساندة الأردن في موقفه وإعادة النظر في كل الاتفاقيات مع هذا المحتل الذي لا يحفظ العهود والمواثيق وكما نطالب كافة القوى السياسية والوطنية الوقوف خلف مواقف جلالة الملك الداعمة للقضية الفلسطينية العادلة.  


سائلين الله عز وجل أن يحفظ الأقصى والمقدسات وأن يعين إخواننا الفلسطينيين في تصديهم لهذه الإجراءات القمعية.

قال تعالى" لَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ "

حزب الائتلاف الوطني 
6 نيسان 2023

 




 

 


 

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