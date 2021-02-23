الثلاثاء 23-02-2021
الوكيل الاخباري
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الثلاثاء، 23-02-2021 10:16 م

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

الامن


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن رجال الأمن العام ومن مختلف الوحدات الشرطية كثفوا حملاتهم الامنية ورقابتهم لالتزام الأفراد وتقيدهم بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي في المرافق والأماكن العامة والأسواق والمحال والمولات التجارية، وحرروا منذ صباح هذا اليوم 3857 مخالفة فردية لاوامر الدفاع ومخالفة وضبط 41 مقهى ومنشأة لم يلتزم أصحابها والعاملون فيها بأوامر الدفاع .
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وأكد الناطق الاعلامي أن هذه الحملات الأمنية الرقابية مستمرة وبشكل مكثف ويومي في كافة مناطق المملكة .

داعياً الجميع للالتزام بارتداء ادوات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات حفاظاً على سلامتهم وتجنباً لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .

 




 

 


 

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