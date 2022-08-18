الخميس 18-08-2022
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الخميس، 18-08-2022 01:54 ص

بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم بشأن نتائج التوجيهي

التربية ٣


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفت وزارة التربية والتعليم ، قيامها بإجراء أي اتصالات مع اوائل التوجيهي ، وفق بيان وصل موقع الوكيل الاخباري .

وقالت مصادر في وزارة التربية ان عدد من الطلبة قد تلقوا اتصالات هاتفية تم اعلامهم انهم اوائل التوجيهي لهذا العام.

واضافت المصادر انها تلقت شكوى من بعض الطلبة جراء قيام مجهولين بالاتصال بعدد من الطلبة تبليغهم بأنهم اوائل التوجيهي ، الامر الذي نفته الوزارة واكدت انها لم تتواصل مع احد من الطلبة حتى اللحظة.

ونفت وزارة التربية تسريب نتائج التوجيهي واكد مصدر فيها أن ما تم تداوله حول تسريب النتائج عار عن الصحة، مشددًا على أن النتائج ستصدر لجميع الطلبة في وقت واحد في حين تفعيل الموقع الالكتروني.

ودعا إلى توخي الدقة في نشر أي معلومات حول النتائج، كي لا تسبب ارباك للطلبة وذويهم وكوادر وزارة التربية.

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