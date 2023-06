ديوان الخدمة يُعلن عن وظائف في الضمان - رابط التقديم

الوكيل الإخباري -

أعلن ديوان الخدمة المدنية وبالتنسيق مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن حاجة المؤسسة لتعيين عدد من الوظائف بمسمى مبرمج بموجب عقد شامل لجميع العلاوات.وبين إعلان الديوان أن على الراغبين في التقدم لهذه الوظيفة ممن تنطبق عليهم شروط إشغالها، التقدم عبر الرابط الإلكتروني أدناه خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق (19/6/2023) ولغاية نهاية يوم الخميس الموافق (22/6/2023).وتاليا الوظائف:1. وظيفة مبرمج (Oracle ) عدد (6) – على مستوى المملكة- معرفة جيدة في Oracle 11g forms/reports- معرفة جيدة في قاعدة بيانات اوراكل PL/SQL plus- معرفة جيدة في Database triggers- معرفة جيدة في Packages- لديه القدرة على بناء انظمة جديدة والعمل على تحديث الأنظمة العاملة- لديه القدرة على العمل مع المبرمجين ومحللي الانظمة ومستخدمي الانظمة- لديه المعرفة الكافية بالتحليل والتوثيق وضبط جودة الانظمة من خلال تنفيذSoftware development lifecycle and software engineering including (QA and Documentation).2. مبرمج - مطور تطبيقات الهاتف عدد (2) – على مستوى المملكة- معرفة جيدة في برمجة (FLUTTER).- يجيد مفاهيم ال OOP بشكل جيد.- لديه المعرفة التامة في الـ RESTful APIs- يمكنه العمل عن كثب مع فرق ضمان الجودة والتصميم وإدارة المنتجات لبناء أفضل تجربة مستخدم ممكنة لتطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بنا- تطوير تطبيقات iOS وAndroid للهواتف المحمولة، وكتابة كود برمجي عالي الجودة.- يمكنه إعطاء الأولوية لأمن المعلومات وإجراء الصيانة طوال دورة حياة تطبيقات الأجهزة المحمولة.- لديه خبرة في التعامل مع JSON3. مبرمج - مطور صفحات ويب (Full-stack Developer) عدد (2) – على مستوى المملكة- معرفة جيدة في برمجة Angular & Node JS- يجيد مفاهيم ال OOP بشكل جيد.- لديه الخبرة في الـ RESTful APIs- القدرة على تصميم وتطوير واجهات المستخدم باستخدام الـ Angular بأفضل الطرق الحديثة والممكنة.- القدرة على اتخاذ قرارات فنية وتصميمية معقدة لمشاريع Angular.- القدرة على إجراء اختبارات الأداء.- القدرة على ضمان الأداء العالي للتطبيقات وتقديم الدعم الفني اللازم.- يجيد استخدام SCSS وHTML وBootstrap وكتابة كود متوافق عبر المستعرضات.- يجيد استعمال ال Git وال Github- معرفة متقدمة وخبرةعملية في تنفيذ تطبيقات Angular للواجهة الأمامية.*الشروط العامة:- ان يكون المتقدم اردني الجنسية .- ان لايزيد العمر عن (35) عاما ، لغاية اخر يوم من استقبال طلبات التوظيف، علما بأن مكان العمل سيكون في مركز الدائرة (العاصمة).- الخبرات العملية لاتقل عن سنه في مجال العمل الفعلي على اي من الوظائف اعلاه وفقا للمعارف المطلوبة من كل وظيفة، مصدقة حسب الاصول من وزارة العمل، وللخبرات الخارجية مصدقة من وزارة الخارجية، شريطة وجود اشتراكات اصولية للخبرات الداخلية في الضمان الاجتماعي.- لا يجوز التقدم على اكثر من وظيفة واحدة.- أن يكون المتقدم من حملة شهادة البكالوريوس كحد أدنى في تخصص علم الحاسوب او تكنولوجيا المعلومات او نظم المعلومات الحاسوبية او هندسة البرمجيات أو أي تخصص من التخصصات ذات العلاقة، من غير الحاصلين على شهادة عضوية نقابة المهندسين الاردنيين.ملاحظة: لن يتم النظر في أي طلب أو وثيقة تقدم بعد التاريخ المحدد لانتهاء فترة استقبال الطلبات ولن يتم النظر بأي طلب غير مستوفي كافة الوثائق المطلوبة أو غير مستوفي شروط الإعلان أو متطلبات الوظيفة.