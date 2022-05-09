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الإثنين، 09-05-2022 04:23 م

تحديد موعد انطلاق مهرجان جرش الـ 36

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، أن مهرجان جرش للثقافة والفنون سوف يبدأ في دورته( 36 )في 28 تموز حتى 6 آب 2022

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وقالت النجار، خلال جولة تفقدية لمدينة جرش الأثرية، إنّ رسالة مهرجان جرش للعام الحالي أمل وفرح وعمل وعطاء.


وأضافت أن مدينة جرش الاثرية من أهم المواقع العالمية ومهرجان جرش لحماية الموقع الأثري.


واوضحت النجار، أن مهرجان جرش العام الحالي يضم برامج ثقافية متنوعه لبث روح الفرح خاصة بعد عامين من جائحة فيروس كورونا والتي فرضت قيودا على العالم.

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