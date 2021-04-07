تحذير من عروض الذهب الوهمية بالاردن

الوكيل الاخباري -

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جددت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، تحذيرها للمواطنين مما يجري تداوله بشأن عروض وتخفيضات تقدمها بعض محال الصاغة على أسعار الذهب.وقال أمين سر النقابة ربحي علان في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، " لا يمكن أن يقوم أي تاجر في أسواق الصاغة بعموم المملكة بتقديم تخفيضات على الذهب لأن أسعاره مرتبطة بالسوق العالمية".وأضاف "إن ما يجري تداوله من قيام بعض المحال باستيفاء دينار واحد فقط بدل مصنعية على غرام الذهب ينطوي تحت محاولات الخداع والتضليل، داعيا المواطنين إلى عدم الوثوق بمثل هذه الدعوات خاصة عيار 21 الذي يعد الأكثر رغبة".