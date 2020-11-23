الإثنين 23-11-2020
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 23-11-2020 02:17 م

تحقيقات الامن العام تكشف مفاجأة غير متوقعة في حادثة سلب بالزرقاء

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن احد الموظفين والذي يعمل محاسباً لدى احدى المؤسسات تقدم بشكوى للبحث الجنائي بتعرضه للسلب من قبل اشخاص مجهولين في منطقة الرصيفة في الزرقاء وأخذ مبلغ 6000 دينار كانت بحوزته بحكم عمله .
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واضاف الناطق الاعلامي انه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات بات لدى المحققين قناعة بأن الحادثة مُختَلقة من قبل ذلك الشخص،حيث وبالتحقيق معه اعترف انه اختلق تلك الحادثة لأخذ المبلغ المالي وتم اعادة كامل المبلغ المالي وجرى توديع القضية للقضاء.

 




 

 


 

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