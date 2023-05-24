تحويلات مرورية جديدة على أوتوستراد عمان – الزرقاء

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع مديرية الامن العام، عن إجراء تحويلات مرورية على طريق أوتوستراد عمان–الزرقاء في منطقة تقاطع المسلخ وطريق ضياء الحق على مرحلتين؛ لغايات استكمال تنفيذ أعمال جسر المسلخ وأعمال الطريق الرئيسي ضمن أعمال الحزمة الأولى من مشروع حافلات التردد السريع، اعتبارا من فجر يوم الجمعة.



وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، اليوم الأربعاء، إنه سيتم اغلاق حركة السير القادمة من اتجاه طبربور على طريق ضياء الحق والمتجهة الى الاتوستراد أو طريق النخيل , وتحويل حركة السير المتجه إلى (الزرقاء/ ماركا /شارع الجيش ) لتصبح من خلال جسر الشهيد (عين غزال)، كما سيتم إزاحة السير القادم من الزرقاء الى عمان بعد منطقة اشارة المسلخ الى أقصى اليمين لتصبح باتجاه طريق البطحاء ثم العودة الى مسارب الطريق الرئيسي، وتحويل وخدمة حركة السير القادم من المحطة باتجاه الهاشمي وطارق (طبربور) من خلال جسر الشهيد (عين غزال).



وأشارت إلى أنه سيتم الإبقاء على مسار السير القادم من عمان باتجاه الزرقاء كما هو بدون أي تعديل.



ولفتت إلى أنه وبعد إنجاز أعمال المرحلة الأولى أعلاه سيتم المباشرة بتنفيذ أعمال المرحلة الثانية والمتضمنة الإبقاء على حركات السير أعلاه باستثناء السير القادم من الهاشمي الى الزرقاء سيكون من خلال فتحة الالتفاف أسفل جسر المحطة والعودة للطريق الرئيسي (شارع الجيش).

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