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الأربعاء، 22-02-2023 03:06 م

تدريب أكثر من 17 ألف مشارك من خلال برنامج أنا أشارك

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الوكيل الاخباري- أعلنت مؤسسة ولي العهد، الأربعاء، عن اختتام أعمال برنامج "أنا أشارك" الذي نفذته على مدى 3 سنوات بالشراكة مع المعهد الديمقراطي الوطني (NDI)، وبتمويل من الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).اضافة اعلان


وذكرت مؤسسة ولي العهد في بيان صحفي لها، أن برنامج "أنا أشارك" وخلال السنوات الثلاث الماضية تمكّن من تدريب أكثر من 17 ألف مشارك ومشاركة.

وقالت المديرة التنفيذية للمؤسسة تمام منكو، في تصريح صحفي إنه تم توفير جلسات تدريبية وحوارية تفاعلية، عززت من مفاهيم وقيم الديمقراطية لدى الشباب والشابات وزودتهم بالمعارف اللازمة لتمكنهم من الانخراط في العمل السياسي وصناعة القرار وتنمية حس المواطنة.

وأشارت إلى أن الجهود المبذولة ضمن برنامج "أنا أشارك" تعتبر رافداً لعمليّة التحديث السياسي والمشاركة السياسيّة للشباب، والتي وجه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بضرورة إيلائها اهتماماً كبيراً.

من جانبها، أكدت نائبة المدير لدى مكتب الديمقراطية والحكم الرشيد في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ليلا أندروز باشان، أن برامج تطوير مشاركة الشباب في الحياة السياسيّة أولويّة للوكالة، نظراً لدورها الكبير في رفد عمليّة التحديث السياسي في الأردن، داعية القادة السياسيين والتربويين الاستمرار في فتح الأبواب أمام مشاركة الشباب بالحياة.

يذكر أن برنامج "أنا أشارك" يتم تنفيذه من قبل مؤسسة ولي العهد في 13 جامعة وكليّة، وهو برنامج لا صفي، يتم خلاله تدريب المشاركين بشكل مكثف على تعزيز مفاهيم وقيم الديمقراطية، وتزويدهم بالمعارف اللازمة لتمكنهم من الانخراط في العمل السياسي وصناعة القرار وتنمية حس المواطنة.

 




 

 


 

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