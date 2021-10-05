تربوية الأعيان تبحث سبل تطوير التعليم العالي في المملكة

الوكيل الاخباري- بحثت لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان، سبل النهوض للارتقاء بتطوير التعليم العالي وإصلاح منظومة التعليم العالي في المملكة.

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جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة العين الدكتور وجيه عويس، التقت خلاله عدداً من أعضاء هيئات التدريس في الجامعات الأردنية المختلفة، وبحضور أعضاء اللجنة وعدد من الأعيان.



وقال عويس، إن اللجنة دعت أعضاء هيئات التدريس في الجامعات الأردنية، للاطلاع على الواقع الفعلي للتعليم العالي من خلال دعم مسيرة الإصلاح والتحديث المستمر لمنظومة التعليم العالي في المملكة.



وأكد عويس أهمية عقد مثل هذه اللقاءات وحيث تجسد معنى التشاركية الحقيقية مع مختلف الجهات المعنية لمعالجة أي خلل يعتري قطاع التعليم العالي، من خلال تجويد مخرجات التعليم العالي في المملكة.



من جانبهم، استعرض أعضاء هيئات التدريس في الجامعات الأردنية المحاور الرئيسية لإصلاح التعليم العالي وهي محور شؤون أعضاء هيئات التدريس وشؤون الطلبة والبحث العلمي والشؤون المالية والتوظيف والدرجات العلمية.



وأشار أعضاء اللجنة إلى إعادة النظر بالتشريعات الناظمة للجامعات الأردنية واستقلالية الجامعات والتركيز على نوعية التعليم، وضرورة وجود آلية ثابتة لاختيار رؤساء الجامعات ومجالس الأمناء، ودعم البحث العلمي.

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