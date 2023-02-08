الأربعاء 08-02-2023
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الأربعاء، 08-02-2023 06:36 م

غرفة طوارئ بزراعة الطيبة للتعامل مع حوادث الحراج

وزارة الزراعة


الوكيل الاخباري - شكّلت مديرية زراعة لواء الطيبة غربي إربد غرفة طوارئ للتعامل مع بلاغات سقوط الأشجار الحرجية أو الاعتداء عليها بالتحطيب خلال الظروف الجوية السائدة.

وقال مدير الزراعة، المهندس عبد الباسط العكاليك، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن تشكيل الغرفة يأتي للمحافظة على الثروة الحرجية والتعامل مع حالات الاعتداء عليها ومساندة غرفة الطوارئ الرئيسة في اللواء، إلى جانب التدخل في حال سقوط الأشجار أو تداخلها مع أسلاك شبكة الكهرباء خلال المنخفضات الجوية التي تتزايد معها تلك الحالات.

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