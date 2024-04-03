تربية الكرك تطلق مبادرة التوأمة لطلبة ذوي الإعاقة

الوكيل الإخباري - أطلق مدير التربية والتعليم لمنطقة الكرك سامر المجالي اليوم الأربعاء، مبادرة توأمة لدمج طلبة مدرسة التربية الخاصة الثانوية للصم مع مدرسة جامعة مؤتة النموذجية الثانوية المختلطة.

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واشتملت المبادرة على فقرات الرسم على الوجه وحصة صفية للغة الإنجليزية وعرض مسرحي من أداء الأطفال الصم.



وقال المجالي إن ذوي الإعاقة كانوا على الدوام محط اهتمام ورعاية القيادة الهاشمية باعتبارها فئة فاعلة ومنتجة، مشيرا إلى أن المديرية تسخر إمكاناتها كافة لدمج طلبتها من ذوي الإعاقة مع المجتمع المحلي، وتعمل بالتعاون مع المؤسسات المعنية على تقديم الدعم الممكن لهم.



من جهتها، ثمنت مديرة المدرسة زينب القطاونة، الجهود الكبيرة لإدارة مدرسة جامعة مؤتة لتفعيل التعاون المشترك في تنظيم مثل هذه المبادرات المجتمعية التي تسهم في تحقيق الكثير من الأهداف التربوية والتعليمية المنشودة.



بدورها، قالت المعلمة الدكتورة بتول الطراونة إن المبادرة تعد الأولى من نوعها التي تنفذها المدرسة في مجال التوأمة مع المدارس الأخرى، ما أسهم في رسم الفرحة والابتسامة على وجوه الطلبة وبث روح الأمل والتفاؤل.



وقدمت المعلمة سحر النوايسة حصة للغة الإنجليزية للصف التاسع الأساسي في مدرسة الجامعة مع الطلبة ذوي الإعاقة.