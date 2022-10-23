تربية عجلون توضح حول انهيار سور مدرسة

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات



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أكد مدير تربية عجلون احمد فايز ملكاوي، اليوم الأحد، انهيار جزء من سور مدرسة صنعار في محافظة عجلون.وقال ملكاوي، لـ "الوكيل الإخباري" انه تم طرح عطاء من قبل وزارة التربية والتعليم لترميم وصيانة السور مطلع الشهر القادم.وأشار إلى أن مديرية التربية عملت على انشاء حاجز معدني ليشكل مسافة آمنة بين الأجزاء المنهارة والطلبة بحيث لو انهارات أجزاء جديدة من السور لن تشكل خطورة على الطلبة.وانهار سور مدرسة واقعة في قرية صنعار بمحافظة عجلون ، ما يشكل خطرا كبيرا يهدد سلامة الطلبة.