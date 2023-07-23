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الأحد، 23-07-2023 12:44 م

ترجيح بدء عملية تقديم طلبات القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم منتصف آب

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الوكيل الاخباري - رجح مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق باسم الوزارة مهند الخطيب، بدء عملية تقديم الطلبات لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم منتصف الشهر المقبل؛ أي بعد إعلان نتائج الثانوية العامة (التوجيهي).

وقال الخطيب إنّ إعلان نتائح الطلبة المرشحين للقبول في الجامعات نهاية أيلول أو مطلع تشرين الأول؛ وذلك قبل بدء التدريس بالجامعات الرسمية والذي أقره مجلس التعليم العالي.

وأدرج مجلس التعليم العالي، عملية القبول لمرحلة الدبلوم المتوسط ضمن نظام القبول الموحد لأول مرة العام الحالي بموجب قرار مجلس التعليم العالي.

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