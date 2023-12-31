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تسجيل 12 مليون دقيقة اتصال في الأردن خلال الربع الثالث من 2023

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الأحد، 31-12-2023 06:01 م

تسجيل 12 مليون دقيقة اتصال في الأردن خلال الربع الثالث من 2023

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الوكيل الاخباري - نشرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، تقريرها الإحصائي الذي يتناول مؤشرات قطاع الاتصالات للربع الثالث من العام 2023، لخدمات الهاتف الثابت، والمتنقل والإنترنت عريض النطاق، والخطوط المؤجرة.

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وبحسب التقرير، بلغ مجموع أعداد المشتركين في خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة 492824 مشتركا للربع الثالث من العام 2023، وحصد القطاع المنزلي ما نسبته 67% من المجموع الكلي، وما نسبته 33 % للقطاع التجاري.


وفيما يتعلق بخدمات الاتصالات الصوتية الثابتة، أشار التقرير إلى تسجيل حوالي 12 مليون دقيقة اتصال خلال الربع الثالث، موزعة على الحركة الهاتفية المحلية بنسبة 88%  و12 % دقائق اتصال للحركة الهاتفية الدولية.


من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن مجموع اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق بلغ 7 ملايين و861 ألفا و625 اشتراكا حتى نهاية الربع الثالث من العام 2023، موزعة على اشتراكات 74 % للدفع المسبق، و26 %  للدفع اللاحق، وبلغ عدد اشتراكات الجيل الخامس المتنقل 5002 اشتراك، فيما بلغ حجم الحركة الهاتفية الصوتية المتنقلة حوالي 8 مليارات دقيقة، موزعة على 97 % محليا، و3 % دوليا.


وبلغت الرسائل النصية المرسلة حوالي 291 مليون رسالة نصية، فيما بلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتف المتنقل 68.4 % ، وفقا لعدد السكان.


وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق، أشار التقرير إلى تسجيل 805434 اشتراكا، بنسبة انتشار بلغت 34 % ، وبلغ حجم استخدام بيانات الانترنت الثابت عريض النطاق حوالي مليار جيجا بايت، بمتوسط شهري لاستخدام الإنترنت الثابت بلغ 423 جيجا لكل مشترك.


وبين التقرير أن عدد اشتراكات خدمات الخطوط المؤجرة بلغت حوالي 20 ألف اشتراك في نهاية الربع الثالث من العام 2023.

 




 

 


 

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