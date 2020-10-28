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الأربعاء، 28-10-2020 11:07 ص

تشكيل لجنة لوضع معايير ضمان جودة للكليات الجامعية المتوسطة

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الوكيل الإخباري- قرر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، في جلسته الأربعاء، الموافقة على الاعتماد الخاص لتخصصات (الهندسة الميكانيكية التطبيقية/ برنامج الماجستير)، (الهندسة الميكانيكية/ الإنتاج والآلات/برنامج البكالوريوس)، (الهندسة الميكانيكية /المركبات/برنامج البكالوريوس)، (الهندسة الميكانيكية/ التكيف والتبريد/برنامج البكالوريوس) في جامعة الطفيلة التقنية.

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ووافق على تعديل شروط التقدم لشهادة ضمان الجودة على مستوى المؤسسة والكلية والبرنامج، وإقرار المجالات المعرفية ونتاجات التعلم لعائلة الأمن السيبراني/ برنامج بكالوريوس، وتشكيل لجنة لوضع معايير ضمان جودة للكليات الجامعية المتوسطة (برنامج الدبلوم المتوسط).


ووافق المجلس، أيضا، في الجلسة التي عقدت برئاسة ظافر الصرايرة، على رفع الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (التمريض/ برنامج البكالوريوس) في جامعة العلوم التطبيقية، واستمرارية الاعتماد الخاص وتثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصصات (التسويق/برنامجي البكالوريوس والماجستير)، (التسويق/برنامجي الماجستير)، (إدارة الأعمال/برنامجي البكالوريوس)، (إدارة الأعمال/برنامجي الماجستير)، (الإدارة/ برنامج الماجستير)، و(التربية/ برنامج الدبلوم العالي) في جامعة عمان العربية.


المجلس، وافق أيضا على تثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (تقنيات صناعة الأسنان/ برنامج البكالوريوس) في كلية لومينوس الجامعية التقنية.



 




 

 


 

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