الثلاثاء 09-03-2021
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الثلاثاء، 09-03-2021 02:23 م

لن يتم اعتماد الطلبات الواردة عبر تطبيق الواتس آب

تصاريح مرور للإعلاميين خلال حظر الجمعة

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - دعت هيئة الإعلام، اليوم الثلاثاء، ممثلي وسائل الإعلام الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مقرّات مؤسساتهم أثناء فترة حظر التجوّل الشامل الذي سيطبّق في المملكة يوم الجمعة الموافق 12/ 3/ 2021 إلى تقديم طلب للحصول على استثناء من القرار.

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وأكدّت الهيئة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه، أنّ التصاريح الإلكترونية الموجودة لدى الإعلاميين لا تخولهم بالحركة خلال فترة الحظر الشامل الذي يطبّق أيام الجمعة.


وأوضحت، أنّه وبهدف التسهيل على قطاع الإعلام، ستمنح تصاريح مرور مؤقتة لممثلي وسائل الإعلام خلال فترة الحظر الشامل، من خلال التقدّم بطلب استثناء وتعبئة جميع الخانات في ملف "الاكسل" المرفق في الرابط التالي اضغط هنا ومن ضمنها الاسم الرباعي، والمسمى الوظيفي، وإرساله عبر البريد الإلكتروني [email protected]، مشيرة إلى أنّه لن ينظر في أي طلب غير مستوفٍ للشروط المشار إليها.


وأكدّت الهيئة، أنه لن يتم اعتماد الطلبات الواردة عبر تطبيق الواتس آب أو التي تصل بشكل فرديّ دون علم المؤسسة الإعلامية المخولة بطلب الاستثناء، كما أنه لن ينظَر في أي طلب يرد إلى البريد الإلكتروني المعلن بعد الساعة العاشرة من صباح يوم غد الأربعاء الموافق 10 / 3/ 2021.


وشددت على أنّ هذه الاستثناءات المؤقتة تمنَح لغايات التنقّل وإنجاز الأعمال الإعلامية الضرورية ولا يسمح باستخدامها لغايات شخصية، مشيرة إلى أنّ استخدام هذا التصريح المؤقت لغير الغايات التي منح من أجلها، سيعرّض صاحبه للمساءلة القانونية وسحب التصريح منه.


ولفتت الهيئة إلى أنّه سيجري التواصل مع المؤسسة صاحبة الطلب مساء يوم الخميس، عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني الذي جرى إرسال طلب الاستثناء منه، لإعلامها بصدور موافقة خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على الطلب، والأرقام التسلسلية الفردية الخاصة بها، ولن تكون هناك تصاريح إلكترونية أو ورقية تستوجب التسليم.

 

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