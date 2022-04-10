تصريح صحفي صادر عن حزب الائتلاف الوطني حول سفر الملك إلى ألمانيا لتلقي العلاج

الوكيل الاخباري - صدر عن الديوان الملكي العامر تصريح إعلامي بسفر جلالة الملك حفظه الله إلى المانيا لإجراء عملية جراحية لمعالجة إنزلاق غضروفي في الظهر .



و إننا في حزب الائتلاف الوطني إذ نتضرع إلى المولى عز وجل أن يمن على جلالته بالشفاء العاجل و أن يمده بالعون والقوة, لنذكر أبناء وطننا الكريم بالدعاء لجلالته في هذه الأيام الفضيلة من شهر رمضان بالصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والاخرة .



متمنين لجلالته عودة سريعة بالشفاء العاجل ليبقى رمزاً وقائداً في مسيرة الأردن نحو البناء والإزدهار وخدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية.

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