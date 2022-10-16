تطوير المشاريع تقدم منحا مالية لمشاريع في جرش

الوكيل الاخباري - وقع مستشار المدير التنفيذي في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، الدكتور صالح الغنانيم، اتفاقيات للدعم المالي والفني ضمن مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والذي تنفذه المؤسسة والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) بالشراكة مع الحكومة الهولندية.



وأكد محافظ جرش فراس الفاعور الذي رعى فعاليات التوقيع أهمية مثل هذه المشاريع التي تسهم في محاربة الفقر والبطالة وتمكين الشباب والسيدات والجمعيات لتقوم بدورها تجاه المجتمعات المحلية.

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