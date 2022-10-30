تعديل أوقات الدوام في جامعة البلقاء التطبيقية في ظل تثبيت التوقيت الصيفي

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

قرر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني تعديل أوقات الدوام في جامعة البلقاء التطبيقية ليصبح دوام الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإداريين من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 4 مساء إعتبارا من اليوم الأحد.





ووفقا للقرار بين العجلوني في تصريح لـ "الوكيل الاخباري" فأن المحاضرة الاولى ستبدأ في جامعة البلقاء التطبيقية الساعة 8:30 صباحاً ، واخر محاضرة ستنتهي الساعة 4 مساءً تماشياً مع قرار الحكومة تثبيت التوقيت الصيفي طوال العام .

اضافة اعلان

وكان مجلس الوزراء قرر تثبيت العمل بالتَّوقيت الصَّيفي طوال العام ، في وقت قررت فيه الحكومة ان يبدأ دوام المدارس في تمام الساعة 8:30 صباحا.