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الأحد، 30-10-2022 10:12 ص

تعديل أوقات الدوام في جامعة البلقاء التطبيقية في ظل تثبيت التوقيت الصيفي

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

قرر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني تعديل أوقات الدوام في جامعة البلقاء التطبيقية ليصبح دوام الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإداريين من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 4 مساء إعتبارا من اليوم الأحد.


ووفقا للقرار بين العجلوني في تصريح لـ "الوكيل الاخباري" فأن المحاضرة الاولى ستبدأ في جامعة البلقاء التطبيقية الساعة 8:30 صباحاً ، واخر محاضرة ستنتهي الساعة 4 مساءً تماشياً مع قرار الحكومة تثبيت التوقيت الصيفي طوال العام .

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وكان مجلس الوزراء قرر تثبيت العمل بالتَّوقيت الصَّيفي طوال العام ، في وقت قررت فيه الحكومة ان يبدأ دوام المدارس في تمام الساعة 8:30 صباحا.

 




 

 


 

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