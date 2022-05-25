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الأربعاء، 25-05-2022 07:33 ص

تعرف على أسعار الخضار محلياً الأربعاء

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء 3619.194 طن، توزعت على 2583.722 طن خضار،837.350 طن فواكه، و 198.122 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1251.246 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 10 إلى 20 قرش، بطاطا من 25 إلى 55 قرش، بندورة من 25 إلى 45 قرش، خيار من 15 إلى 25 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاربعاء :

 



 




 

 


 

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