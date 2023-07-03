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الإثنين، 03-07-2023 03:21 م

3643 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي

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الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الإثنين، 3643 طنا، منها 2604 أطنان خضار، و860 طن فواكه، و182طنا من الورقيات.

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وبحسب قائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 15و20، والبطاطا بين 20 و40، والبندورة بين 10 و20، والجزر بين 25 و40، والخيار بين 20 و30، والزهرة بين 20 و40، والليمون بين 50 و70، والموز البلدي بين 50 و65 قرشا.

 




 

 


 

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