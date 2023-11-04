تعليمات حكومية جديدة تدخل حيز التنفيذ

الوكيل الاخباري - صدر في الجريدة الرسمية أخيرا، تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منها لسنة 2023.



وتحدد هذه التعليمات الصادرة بموجب المادة 79 من قانون العمل والمادة 10 من نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات



أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة على صاحب العمل في بيئة العمل والمعرضين لها لحماية العاملين من أخطار الآلات والمعدات والأدوات اليدوية والمصاعد ومعدات الرفع والأماكن المرتفعة والسلالم والسقالات والأماكن المحصورة والحفريات وأخطار المراجل ( البويلرات) والكهرباء والحرائق، والأخطار الكيميائية والبيولوجية والضوضاء و الاهتزازات والإضاءة.

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