الإثنين 16-10-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

دوي انفجارات في دمشق

9 تعليمات جديدة في الجريدة الرسمية

هجمات صاروخية متتالية لكتائب القسام على تل أبيب

سوناك: الملك عبدالله يمثل الحكمة والعدل والتسامح

رئيس الشاباك الإسرائيلي: مسؤولية هجوم حماس تقع على عاتقي وفقدنا 10 من أفضل رجالنا

الأمير الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك

الملك: التهجير القسري للفلسطينيين أمر مرفوض سيدفع بالمنطقة إلى كارثة

قوات الاحتلال تعتدي على فلسطيني ونجله في بيت لحم

اعلان صادر عن مديرية الامن العام

عاجل

هجمات صاروخية متتالية لكتائب القسام على تل أبيب

الإثنين، 16-10-2023 08:47 م

9 تعليمات جديدة في الجريدة الرسمية

820236194159861092410


الوكيل الاخباري - صدرت في الجريدة الرسمية الاثنين، تعليمات معدلة لعدد من التعليمات النافذة، إضافة إلى تعليمات جديدة.

ومن بين تلك التعليمات المنشورة؛ * تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص شركات/مؤسسات الاستجابة لأجهزة الإنذار الخاصة وربط المنشآت المختلفة على رقم الطوارئ (911) في مديرية الأمن العام/مركز القيادة والسيطرة لسنة 2023، وتعليمات رقم (ز/5) لسنة 2023 – تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها لسنة 2023.

كما صدرت في الجريدة الرسمية؛ تعليمات تقييم المخاطر في بيئة العمل لسنة 2023، وتعليمات تصنيف و تحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي لسنة 2023، وتعليمات ادارة وتداول البطاريات المستهلكة والمتاجرة بها لسنة 2023، وجدول معدل للجدول رقم (2) الملحق بالتعليمات رقم (1) لسنة 2022 تعليمات إجراءات منح الموافقة على نقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام بالعبور او الشحن المرحلي، وتعليمات آلية إصدار تذاكر الركوب في النقل العام ضمن اختصاص أمانة عمان الكبرى (آلية إصدار تذاكر الركوب) لسنة 2023) .

إضافة إلى تعليمات معدلة لتعليمات تنظيم تحصيل بدلات الخدمات في منطقة وادي رم لسنة 2023، وتعليمات معدلـة للتعليمات التنفيذية لنظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة لسنة 2023

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
5555

سوناك: الملك عبدالله يمثل الحكمة والعدل والتسامح

920232302238964144162

الأمير الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك

5

الملك: التهجير القسري للفلسطينيين أمر مرفوض سيدفع بالمنطقة إلى كارثة

اعلان-تجنيد-الأمن-العام-2021-800x576

اعلان صادر عن مديرية الامن العام

إرادة ملكية

ارادة ملكية سامية بالياسين والشناق

الخصاونة

تفويض من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

أخبار متعلقة
إرادة ملكية

ارادة ملكية سامية بالياسين والشناق

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تحيل وتنهي خدمات موظفين - أسماء

إرادة ملكية

صدور ارادات ملكية سامية

5

صدور نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي

8202312102353713738696

قرار حكومي بشأن جمعية البنوك

55

صدور تعليمات معادلة الشهادات والاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية