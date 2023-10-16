9 تعليمات جديدة في الجريدة الرسمية

الوكيل الاخباري - صدرت في الجريدة الرسمية الاثنين، تعليمات معدلة لعدد من التعليمات النافذة، إضافة إلى تعليمات جديدة.



ومن بين تلك التعليمات المنشورة؛ * تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص شركات/مؤسسات الاستجابة لأجهزة الإنذار الخاصة وربط المنشآت المختلفة على رقم الطوارئ (911) في مديرية الأمن العام/مركز القيادة والسيطرة لسنة 2023، وتعليمات رقم (ز/5) لسنة 2023 – تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها لسنة 2023.



كما صدرت في الجريدة الرسمية؛ تعليمات تقييم المخاطر في بيئة العمل لسنة 2023، وتعليمات تصنيف و تحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي لسنة 2023، وتعليمات ادارة وتداول البطاريات المستهلكة والمتاجرة بها لسنة 2023، وجدول معدل للجدول رقم (2) الملحق بالتعليمات رقم (1) لسنة 2022 تعليمات إجراءات منح الموافقة على نقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام بالعبور او الشحن المرحلي، وتعليمات آلية إصدار تذاكر الركوب في النقل العام ضمن اختصاص أمانة عمان الكبرى (آلية إصدار تذاكر الركوب) لسنة 2023) .



إضافة إلى تعليمات معدلة لتعليمات تنظيم تحصيل بدلات الخدمات في منطقة وادي رم لسنة 2023، وتعليمات معدلـة للتعليمات التنفيذية لنظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة لسنة 2023

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