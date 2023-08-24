تعميم من وزارة التربية على جميع المديريات

الوكيل الاخباري - أصدرت وزارة التربية والتعليم تعاميم المادة المقررة لامتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) للعام الدراسي 2023-2024.



وعمم وزير التربية والتعليم، الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، على مديريات التربية والتعليم بالمواد المقررة لامتحانات “التوجيهي” مباحث اللغة العربية واللغات الأجنبية والعلوم المهنية والمباحث العلمية والشامل المهني والمباحث الإنسانية والثقافة المالية.



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