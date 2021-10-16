تفاصيل مؤثرة حول اللحظات الأخيرة من حياة شقيق محمد نوح القضاة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تحدث الوزير الأسبق محمد نوح القضاة، عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك ، عن اللحظات الأخيرة من حياة شقيقه الداعية هارون القضاة الذي توفي قبل أيام.



وقال القضاة: "جلس على طاولته يكتب بحثاً في تفسير القرآن الكريم و ابنه (جعفر) إلى جواره يقتنص موعظة أو معنى أو كلمة نورانية.. شعر بضيق في صدره ثم نظر للأعلى و قال يا الله يا الله.. ثم تشهد الشهادتين و أسلم روحاً مليئة بالقرآن والحكمة".



وتابع :"مليئة نخوة وكرماً .. مليئة سكينة و حلماً.. ففهمت معنى ( تخرج روحه كما تخرج القطرة من فم السقاء)، دون أن حتى يكون واضحاً عليه.



واختتم القضاة: "هنيئاً لك وفادتك على الكريم، و هنيئا لك شهادة المعزّين، ادركت بفراقك لماذا نُعبّر عن الألم فنقول : (أخ) اللهم اكرم هارون أخي".

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