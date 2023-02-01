تمديد إعفاء الأطباء من غرامات الرسوم حتى نهاية شباط الحالي

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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قرر مجلس نقابة الأطباء الأردنيين تمديد الإعفاء من الغرامات على الرسوم حتى تاريخ 2023/2/28.وكانت دعت في وقت سابق، وفق ما اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، الأطباء المتأخرين عن تسديد التزاماتهم المالية للنقابة وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء إلى المبادرة بالتسديد.وأضافت أن كل طبيب لم يلتزم بهذا الموعد فإنه سيتم شطب عضويته من النقابة حسب أحكام القانون.يشار إلى أن المادة 43 من نظام صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي في نقابة الأطباء نصت على: "في حال تأخر العضو عن دفع العائدات لما يزيد على 6 أشهر، يشطب اسمه من سجلات النقابة والصندوق، إضافة للإجراءات التي ينص عليها قانون النقابة بحقه".