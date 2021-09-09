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الخميس، 09-09-2021 05:38 م

تهالك جدران مدرسة كفر أسد للبنات يخيف الطالبات والتربية تؤكد أنها بصدد إجراء صيانة شاملة للمدرسة

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - اشتكى أهالي بلدة كفر أسد في محافظة إربد من تهالك البنية التحتية لمدرسة كفر أسد الثانوية للبنات، التي تعاني من شقوق وتصدعات كبيرة في جدران وأسوار المدرسة الداخلية والخارجية، في وقت أكدت فيه وزارة التربية والتعليم أن لا خطر على حياة الطالبات جراء تلك التصدعات وأنها بصدد إجراء صيانة شاملة للمدرسة.

ومن جانبه أوضح مدير إدارة الأبنية في وزارة التربية المهندس إبراهيم السمامعة انه تم الكشف الحسي من قبل مهندسي الوزارة والجمعية الملكية على المشاكل التي تعانيها المدرسة، مؤكدًا أن المدرسة لا تشكل أي خطورة على الطالبات.

وأضاف السمامعة أنه تم تأجيل إجراء الصيانة إلى عطلة نهاية العام وذلك لعدم التأثير على سير العملية التعليمية، مؤكدًا أن الوزارة ستجري صيانة شاملة لجميع الملاحظات المرصودة المتمثلة بإعادة تأهيل الجدران الداخلية والأسوار الخارجية، بقيمة إجمالية تبلغ ما بين 120 - 150 ألف دينار أردني.

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