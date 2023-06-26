مع بدء العطلة.. انتشار أمني مُكثف على الطرق الداخلية والخارجية

الوكيل الإخباري - قالت الإدارات المرورية في الأمن العام إنها قامت بتكثيف نشر مرتباتها على الطرق الداخلية والخارجية لتسهيل الحركة المرورية داخل المدن وكذلك حركة الخروج من العاصمة باتجاه المحافظات والمتوقعة خلال ساعات مساء اليوم.

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وقال مندوبوا الإدارات المرورية عبر إذاعة الأمن العام، إنه وتنفيذاً لتوجيهات مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة ببذل كافة الجهود للتسهيل على المواطنين فقد تم رفع جاهزية الدوريات ونشر الآليات والمرتبات.



ودعا ضباط العمليات في الدوريات والسير إلى ضرورة التعاون التام بإرشادات رقباء السير المنتشرين على كافة الطرق الداخلية والخارجية لتجنب الازدحامات المرورية مع بدء عطلة عيد الأضحى المبارك.



وأكد مندوبو السير والدوريات على ضرورة اختيار الأوقات المناسبة للحركات المرورية مثل الخروج للتسوق أو التنقل على الطرق الخارجية، مع إمكانية استخدام الطرق البديلة من وإلى العاصمة تخفيفا للكثافة المرورية (كالطريق التنموي والمطار باتجاه محافظات الجنوب) و(شارع الأردن وطريق صافوط البقعة باتجاه محافظات الشمال) (والطريق التنموي وأوتوستراد الزرقاء باتجاه المفرق والزرقاء.



ولفتوا إلى أن المواطن هو الشريك الرئيس في العملية المرورية وأن وعيه وابتعاده عن المخالفات المتحركة والخطرة والالتزام التام بقواعد وأولويات المرور لها الأثر الكبير في الوصول إلى إجازة بلا حوادث.



وشدد مندوبو الإدارات المرورية على ضرورة رفع أطراف حوادث المرور المتعلقة بالأضرار المادية بشكل فوري إلى مكان آمن بعيد عن الطريق وعدم تجمع الفضوليين تسهيلا لوصول الجهات ذات العلاقة للمكان وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين حال احتاج الحادث المروري ذلك.