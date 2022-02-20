توزيع جوائز الفائزين بمسابقة الاكاديمية الدولية للفنون المعاصرة

الوكيل الاخباري - احتفل مشاركون اليوم الأحد في قاعة دائرة المكتبة الوطنية بعمان، بتوزيع جوائز الفائزين للدورة الـ 12 من مسابقة الاكاديمية الدولية للفنون المعاصرة.



وفي احتفال جوائز المسابقة التي حملت شعار "الفن..الإتقان..التقدير" ورعاه أمين عام وزارة الثقافة، هزاع البراري، وحضره مدير عام دائرة المكتبة الوطنية، الدكتور نضال العياصرة، قالت الممثلة الرسمية للأكاديمية في الأردن، الفنانة اولغا دروموفا، إن الأكاديمية الدولية للفنون المعاصرة (IACA) التي مقرها روسيا ورئيسها الفخري، نيكولاي سيدنين، تعتبر جمعية مهنيةً تضم ممثلين عن 40 دولة أجنبية.

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