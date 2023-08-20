توضيح حكومي بشأن تطبيقات النقل الذكية

الوكيل الاخباري - أكد مدير هيئة تنظيم قطاع النقل، المهندس عبدالرحيم الوريكات، أن الهيئة خاطبت كافة الجهات المعنية لحجب التطبيقات الذكية التي تعمل بصورة غير قانونية.



وأضاف الوريكات أن الهيئة خاطبت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لحجب التطبيقات التي تعمل بصورة غير قانونية، مبيّنا أن هناك تطويرا لبرمجيات حديثة لوقف عمل تلك التطبيقات في المملكة.



وقال الوريكات إن الهيئة تلقت شكاوى من قبل نقابة أصحاب مكاتب التكسي والشركات المرخصة لوقف عمل التطبيقات التي تعلن عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال الرسائل النصية.



وبيّن الوريكات أن عدد المركبات المرخصة التي تعمل بشكل رسمي بلغ نحو (12120) مركبة حسب آخر الاحصائيات التي صدرت اليوم .

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