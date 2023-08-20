الأحد 20-08-2023
الوكيل الاخباري

إضرام النار بشاب في الشارع العام بالرصيفة

إنستغرام تطلق ميزة جديدة طال انتظارها

أعلى درجة حرارة سُجلت في الاردن اليوم الاحد - جدول

توضيح حكومي بشأن تطبيقات النقل الذكية

توجيهات هامة الى أولياء امور طلبة المدارس والأهالي بالاردن

توجه لإقرار نظام لحقوق ومزايا المؤمن عليهم العسكريين في الضمان

40 ألف طن استيراد الأردن من الأسماك والإنتاج المحلي يصل 3%

اصدار جديد من البنك المركزي اعتبارا من نهاية الشهر الحالي

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

دائرة ضبط ناقلات الأمراض تسجل 16 ألف طلب خدمة الشهر الماضي

الأحد، 20-08-2023 03:55 م

توضيح حكومي بشأن تطبيقات النقل الذكية

11202224145958904077603


 الوكيل الاخباري - أكد مدير هيئة تنظيم قطاع النقل، المهندس عبدالرحيم الوريكات، أن الهيئة خاطبت كافة الجهات المعنية لحجب التطبيقات الذكية التي تعمل بصورة غير قانونية.

وأضاف الوريكات أن الهيئة خاطبت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لحجب التطبيقات التي تعمل بصورة غير قانونية، مبيّنا أن هناك تطويرا لبرمجيات حديثة لوقف عمل تلك التطبيقات في المملكة.

وقال الوريكات إن الهيئة تلقت شكاوى من قبل نقابة أصحاب مكاتب التكسي والشركات المرخصة لوقف عمل التطبيقات التي تعلن عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال الرسائل النصية.

وبيّن الوريكات أن عدد المركبات المرخصة التي تعمل بشكل رسمي بلغ نحو (12120) مركبة حسب آخر الاحصائيات التي صدرت اليوم .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مدرسة

توجيهات هامة الى أولياء امور طلبة المدارس والأهالي بالاردن

820236135126272389487

توجه لإقرار نظام لحقوق ومزايا المؤمن عليهم العسكريين في الضمان

5

40 ألف طن استيراد الأردن من الأسماك والإنتاج المحلي يصل 3%

r

دائرة ضبط ناقلات الأمراض تسجل 16 ألف طلب خدمة الشهر الماضي

الأمن العام

الامن العام : العثور على جثة فتاة اسفل جسر عبدون

e

قرارات صادرة عن مجلس عمداء جامعة اليرموك

أخبار متعلقة
6

توضيح حكومي بشأن مركبات التطبيقات الذكية