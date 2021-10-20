الأربعاء 20-10-2021
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الأربعاء، 20-10-2021 07:49 م

توضيح حكومي حول تقديم خدمات الأرجيلة

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الوكيل الاخباري - قال أمين وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي انه حول تقديم خدمات الأرجيلة، برأيي الشخصي لابد أن تبقى محظورة في الأماكن المغلقة، ولا يمكن أن تقدم في أماكن يتواجد فيها أشخاص يتناولون الطعام مع أسرهم.

وقال البلبيسي إن دراسة أجريت على 17 ألف مصاب بالكورونا دخلوا المستشفيات خلال الأشهر الماضية، 94% منهم من غير المطعمين اطلاقاً، فيما بلغت نسبة الادخالات للأشخاص المطعمين بالجرعتين 2% فقط.

ولفت البلبيسي إلى أن نسبة المطعمين من إجمالي عدد السكان، تبلغ نحو 33% وهي ليست بالبعيدة عن المعدل العالمي والمحدد بـ 36%.

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