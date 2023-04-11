توضيح حول دوام المدارس الاربعاء بسبب الظروف الجوية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم إنه تم تفويض مدراء التربية في مختلف مناطق المملكة بالتنسيق مع الحاكم الإداري لاتخاذ أي قرار بشأن دوام المدارس يوم الاربعاء حسب تطورات الحالة الجوية.



بدورها تحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الاربعاء من خطر الإنزلاق على الطرقات مع هطول الامطار ، خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في الاجزاء الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت ، خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية،واحتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في البادية الشرقية.

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