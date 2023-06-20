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الثلاثاء، 20-06-2023 06:37 م

توضيح حول موعد صرف رواتب الموظفين الشهر الحالي

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - رجحت مصادر ان يتم صرف رواتب موظفي القطاع العام يوم الخميس المقبل .

 ووفق المصادر انه سيتم تقديم موعد صرف الرواتب ليوم الخميس 22 / 6 ، خاصة ان الجمعة يصادف يوم عطلة ، وذلك مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وفي وقت سابق كشف الناطق الاعلامي باسم مؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنس القضاة ، ان المؤسسة ستبدأ الخميس المقبل، بصرف رواتب متقاعدي الضمان لشهر حزيران الحالي.

وقال القضاة، إنّ قرار صرف الرواتب التقاعدية في وقت مبكر عن التاريخ المعتاد مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

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