توضيح من الأمن العام حول فيديو اعتداء شارع عبدالله غوشة



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام تفاصيل فيديو الاعتداء الذي جرى تداوله، ويظهر فيه شخص من جنسية عربية يعتدي بالضرب على شخصين في منطقة شارع عبدالله غوشة.



وأكّد أنه أُلقي القبض على هذا الشخص وأودع بالحجز المؤقت لدى مركز أمن البيادر لحين عرضه على المدعي العام، فيما أُسعف الشخصان الآخران الى المستشفى وأدخلا للعلاج.



وأكّد أنّ التحقيقات أشارت إلى أنّ سبب الاعتداء هو ادّعاء احد الشخصين المعتدى عليهما بدهسه من قبل مركبة الشخص العربي اثناء مسيره وأنّ الخلاف والاعتداء حصل نتيجة ذلك وستتم إحالة القضية بعد إنهاء التحقيقات كافة للقضاء.

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