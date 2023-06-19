توضيح هام من وزارة التربية لأولياء أمور طلبة المدارس

الوكيل الاخباري - أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا حاجة للتسجيل على المنصة الإلكترونية لطلبة الصف الأول الأساسي، في حالة رغبة أولياء أمور الطلبة بالاستمرار في ذات المدرسة الحكومية التي أكمل فيها أبناؤهم مرحلة الروضة.



وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية أحمد المساعفة، “إذا درس طفلك في روضة بمدرسة حكومية وتريد أن يبقى بنفس المدرسة لدراسة الصف الأول فلا يلزمك أن تسجله على المنصة الإلكترونية”.



وبين المساعفة: “سنقوم بترحيل بياناتهم تلقائيا إلى المنظومة الإلكترونية.”

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