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توقف استيراد النفط من العراق منذ بداية نيسان

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السبت، 08-04-2023 09:51 ص

توقف استيراد النفط من العراق منذ بداية نيسان

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الوكيل الإخباري- توقف استيراد براميل النفط من العراق منذ بداية الشهر الحالي عقب انتهاء العمل بمذكرة التفاهم التي تزود الأردن بالنفط الخام، رغم موافقة مجلس الوزراء العراقي على تجديد العمل بها.اضافة اعلان


وقال مدير الشركة الناقلة للنفط العراقي إلى الأردن نائل ذيابات  إن الشركة أوقفت استيراد النفط حتى يتم توقيع المذكرة من البلدين.

وأوضح ذيابات، أن الحكومة يجب أن توقع على اتفاقية حتى يتم توريد النفط إلى الأردن، مشيرا إلى أن التأخير قد يكون من الجانب العراقي.

وأشار إلى تعويض الشركة عن الأيام التي توقفوا فيها حتى يتم توقيع المذكرة، مشيرا إلى أن المذكرة الجديدة تسمح باستيراد 10 آلاف برميل يوميا.

وبين أنه تم استيراد 310 آلاف برميل نفط خلال شهر آذار 2023.

ووافق العراق على تجديد العمل بمذكرة التفاهم التي تزود الأردن بالنفط الخام وذلك لمدة سنة واحدة، بعدما أقر مجلس الوزراء العراقي توصية المجلس الوزاري للطاقة الثلاثاء.

ويستورد الأردن النفط الخام العراقي بموجب مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام الموقعة بين الحكومتين الأردنية والعراقية المعمول بها منذ مطلع شهر أيلول عام 2021.

 




 

 


 

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