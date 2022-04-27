توقيع اتفاقية برنامج تنفيذي بين وزارتي الثقافة الأردنية والتايلندية

الوكيل الاخباري - وقعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار ووزير الثقافة التايلندي ايثيفول كونبلوم، اليوم الأربعاء، اتفاقية لتنفيذ برنامج التعاون والتبادل في مجالات الثقافة والفنون بين البلدين الصديقين للأعوام 2022-2026، وذلك عبر تطبيق التواصل المرئي عن بعد (زووم).



وفي حفل التوقيع الذي شارك فيه عبر التواصل المرئي القائم بأعمال مملكة تايلند في الاردن تشاوادول نيباثانونت والسفير الأردني في ماليزيا السفير غير المقيم في تايلند ثامر العدوان، ثمنت النجار في كلمة لها عمق علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين الصديقين، بالتزامن مع مرور 55 عاما على إقامة علاقات ديبلوماسية بينهما .

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