الثلاثاء 21-06-2022
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الثلاثاء، 21-06-2022 07:49 م

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي آل البيت والعين الإماراتية

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الوكيل الاخباري - وقع رئيس جامعة آل البيت الدكتور هاني الضمور ورئيس جامعة العين الإماراتية غالب الرفاعي، مذكرة تفاهم مشترك؛ بهدف تعزيز فرص التعاون الأكاديمي وتشجيع البحث العلمي المشترك بين الطرفين في العديد من المجالات العلمية والتطبيقية والبحثية في الجامعتين.

وحسب بيان الجامعة، اليوم الثلاثاء، تعد جامعة العين ضمن أفضل 650 جامعة عالمياً والخامسة إماراتياً و التاسعة عشرة عربياً بحسب مؤسسة "كيو إس" لتصنيف الجامعات العالمية 2023 .

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