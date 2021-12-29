توقيف موظف ضريبي أخفى تجاوزات ضريبية بمليون و300 ألف دينار

الوكيل الإخباري

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- قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور محمد بني طه توقيف موظف مسؤول عن التدقيق الضريبي لاحدى الشركات الكبرى ١٥ يومًا على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة.وكان الموظف قد تولى التدقيق على القيود والسجلات الضريبية للشركة وأخفى تجاوزات ضريبية لديها بمبلغ مليون وثلاثمئة وخمسين ألف دينار مقابل مبالغ مالية كان يتقاضاها من الشركة بشكل دوري عن طريق الحوالات المصرفية والشيكات والدفع النقدي.وكشفت التحقيقات أن قضايا ضريبية وجمركية نتجت عن أعمال التدقيق على هذه الشركة تم احالتها الى النيابة العامة الجمركية والنيابة العامة الضريبية.وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أحالت هذه القضية الى النيابة العامة بعد استكمال التحقيقات فيها.