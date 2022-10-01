جامعة آل البيت: استقبال 70 طالبا ماليزيا جديدا

الوكيل الاخباري- استقبلت جامعة آل البيت الطلبة الماليزيين المستجدين في مطار الملكة علياء الدولي في عمان بتوجيهات من الاستاذ الدكتور هاني الضمور



وقامت دائرة الاتصال والتسويق الدولي في جامعة آل البيت وبالتنسيق مع عمادة شؤون الطلبة ومركز اللغات باستقبال الطلبة الماليزيين المستجدين الجدد والبالغ عددهم سبعون طالب وطالبة.

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وقال عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور صايل السرحان إن استقبال الطلبة الماليزيين المستجدين في جامعة آل البيت للعام الدراسي الحالي تم التنسيق مؤخرا ووضع برنامج لاستقبالهم مع دائرة الاتصال والتسويق الدولي بالتنسيق مع مديرها الدكتور عطا الله فهد صياح التي تم استحداثها مؤخرا لاستقطاب الطلبة من جميع انحاء العالم والتسويق للجامعة في مناطق الشرق الأوسط وجميع انحاء العالم.



واكد الدكتور عطا الله حرص الجامعة على رعاية طلبتها الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة.

بدوره اشاد مدير مركز اللغات بالعلاقات الودية بين الاردن وماليزيا ، وخاصة في شقها التعليمي منوها بما تحظى به جامعة آل البيت من سمعة اكاديمية جعلتها محط اهتمام الطلبة الماليزيين لاكمال دراستهم الجامعية فيها .