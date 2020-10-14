الأربعاء 14-10-2020
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جريمة الزرقاء تتصـدر الاهتمام الأردني - شاهد

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الأربعاء، 14-10-2020 07:42 ص

استياء شعب واضح

جريمة الزرقاء تتصـدر الاهتمام الأردني - شاهد

زو
منظر عام لمحافظة الزرقاء


الوكيل الإخباري - باتت جـــريمة الزرقاء ، حديث الشارع الأردني ، أمس الثلاثاء ، بعدما كشفت مديرية الأمن العام تفاصيلها الي ألقت بظلالها على الأردنيين ، نتيجة لحيثياتها ، بدافع الثأر لجريمة قتل سابقة منذ سنوات .

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جلالة الملك عبد الله الثاني ، لم يتوانى في متابعة القضية ، حيث أوعز بتوفير العلاج اللازم للفتى ، والقبض على مرتكبي الجريمة ، وهذا ما حصل.

 

"فتى الزرقاء" ، هذا ما تمّ إطلاقة على الفتى (16) عاما ، حيث فقد ساعديه وعينيه ، الأمر الذي أدى إلى تعاطف شعبي واضح ، وعلى ضوء ذلك أطلق نشطاء "هاشتاغ (#جريمة_الزرقاء) ، حيث تصدر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حتى صباح الأربعاء.

 

قصة هذا الفتى تحدّث عنها الأردنيـــون ، بحسرة ، على وقع الدعاء للفتى وعائلته بالصبر، نتيجــة لدوافع يصعب حصر معالم القسوة فيها ، حيث تمّ تداول ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

 

وكان الأمن العام ، بين ، أمس الثلاثاء ، بأن الفتى تمّ اسعافه إلى مستشفى الزرقاء الحكومي بحالة سيئة فتى يبلغ من العمر 16 عاماً اثر تعرضه لاعتداء بالضرب وبتر في ساعدي يديه وفقئ لعينيه ، وبالاستماع لأقواله أفاد ان مجموعة من الاشخاص وعلى إثر جريمة قتل سابقة قام بها احد أقاربه قاموا باعتراض طريقه واصطحابه الى منطقة خالية من السكان والاعتداء عليه بالضرب وبالادوات الحادة.

 

ولم يتوقف الحال عند تويتر ، بل امتدّ ذلك إلى "الفيسبوك" ، حيث انتشرت صورا تعبيرية للفتى ، عدا عن التعليقات التي طالبت بإيقاع العقوبات بحقّ مرتكبي الجريمة البشعة ، لتكون رادعا لكل من ينسلخ عن الإنسانية .





 

 


 




 

 


 

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